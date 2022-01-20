Ньюарк, США, , 11:31 — REGNUM «Аризона Койотс» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:1.

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В составе «Аризоны» шайбы забросили защитник Дайсин Мэйо и нападающие Лоусон Круз, Трэвис Бойд и Юхан Ларссон. У «Нью-Джерси» точным броском отметился форвард Нико Хишир.

На сегодняшний день «Аризона» занимает 16-е место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 24 очка. «Нью-Джерси» идёт на 12-м месте в Восточной конференции с 33 очками.

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