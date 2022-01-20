Нью-Йорк, США, , 11:21 — REGNUM «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:3.

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В составе «Рейнджерс» по дублю оформили нападающий Райан Ривз и защитник Адам Фокс. Ещё по шайбе забросили Райан Строум и Крис Крайдер.

В составе «Торонто» точными бросками отметились российский форвард Илья Михеев, а также Митчелл Марнер и Майкл Бантинг.

На сегодняшний день «Рейнджерс» занимают третье место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 56 очков. «Торонто» идёт на шестом месте в Восточной конференции с 51 очком.

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