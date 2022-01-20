Пекин, 20 января, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Помощь в соответствии с потребностями казахских властей и в рамках собственных возможностей готов оказать Казахстану Китай. Об этом 20 января заявил на официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Fmprc.gov.cn Чжао Лицзянь

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«Китай и Казахстан являются дружественными соседями и постоянными всесторонними стратегическими партнерами. Китай поддерживает тесное взаимодействие с Казахстаном и будет оказывать помощь в соответствии с пожеланиями казахстанской стороны и в рамках своих возможностей», — сказал он в ответ на вопрос о том, какую именно помощь намерен был оказать Нур-Султану Пекин в ходе массовых беспорядков.

Также официальный представитель китайского МИД отметил, что до того момента, пока соответствующие меры будут являться соответствующими восстановлению мира, развитию экономики и улучшению условий жизни людей, власти Китая намерены придерживаться позитивного подхода.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение об освобождении заместителя министра обороны республики Дарына Туяковаот занимаемой должности.