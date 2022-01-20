Москва, 20 января, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Жителям России не стоит расслабляться на фоне сообщений о том, что штамм коронавируса «Омикрон» переносится человеком более легко, чем другие разновидности SARS-CoV-2. Об этом 20 января заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик Российской академии наук (РАН) Геннадий Онищенко на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Появился у нас «Омикрон», всякие о нем ходят легенды, вплоть до того, что он искусственный. На самом деле это природа сделала очередной дрейф. Он меньше «интересуется» нашими легкими, больше занимается верхними дыхательными путями, поэтому клиника с ним больше похожа на грипп. Стоит ли нам с вами расслабляться? Нет, не стоит», — сказал Онищенко.

Академик РАН отметил, что в случае с распространением «Омикрона» летальность уменьшается, однако за счет более высоких темпов заболеваемости растет и число умерших.