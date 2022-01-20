Москва, 20 января, 2022, 11:13 — ИА Регнум. После неоднозначной динамики в ходе сессии индексы Уолл-стрит не смогли удержаться на положительной территории и снова закрылись 19 января в минусе, вблизи сессионных минимумов, несмотря на коррекцию доходности трежерис от новых максимумов, заявил корреспонденту ИА REGNUM независимый финансовый эксперт Кевин Бекман.

ИА REGNUM Рубль

«Nasdaq Composite потерял еще 1,5%, причем закрылся ниже 200-дневной скользящей средней вторую сессию подряд, чего не было с апреля 2020 года.

Соответственно, индекс подает медвежий технический сигнал, который сулит новые потери уже в рамках полноценной коррекции. S&P 500 и Dow Jones упали почти на 1% каждый.

Продолжающийся сезон корпоративной отчетности не смог ослабить нарастающее давление на Уолл-стрит. Бумаги Morgan Stanley подорожали без малого на 2% в ответ на отчет, отразивший рост прибыли в IV квартале 2021 года выше прогнозов.

Сегодня, 20 января, Азия торговалась преимущественно в плюсе, попытавшись абстрагироваться от недавнего ралли доходности облигаций, которое получило цепную реакцию.

Отчасти скрасить негативное влияние этого фактора помог Банк Китая, который снизил 1‑ и 5-летние ставки по кредитам, пусть и символически.

Сам факт того, что монетарные власти пытаются стабилизировать экономическую ситуацию, придает уверенности участникам рынка, которые мониторят постепенный прирост числа заболевших вирусом в Поднебесной.

Впрочем, Shanghai Composite все же не смог выиграть от мер Центробанка и по итогам торгов расположился немногим ниже уровней открытия.

Тем временем японский Nikkei 225 прибавил свыше 1% после отчета, который отразил скачок экспорта на 17,5% — показатель не только превысил прогнозы, но и отразил десятый месяц роста подряд.

На валютном рынке доллар вернулся к снижению, но на недельных графиках индекс USD пока удерживается в плюсе. Ранее «американец» отреагировал на подъем доходности трежерис, но без особого энтузиазма, хотя в целом перспективы ускорения ужесточения политики ФРС помогают валюте удерживаться на плаву.

Сейчас наблюдается некоторое улучшение отношения к риску, что препятствует возобновлению восходящего уклона USD. Европейские фьючерсы торгуются с повышением, а фьючерсы США выглядят стабильно.

В паре с рублем доллар встретил продажи на подходе к отметке 77 руб. и скорректировался по итогам сессии. Сегодня котировки вернулись к росту, но пока не могут преодолеть промежуточный барьер в районе 76,50 руб.

Хотя геополитическая обстановка указывает в пользу дальнейшего отступления российской валюты после того как Джо Байден в ходе вчерашней пресс-конференции предупредил Москву, что в случае вторжения на Украину российские банки «не смогут работать с американскими долларами».

Американский лидер также пригрозил президенту РФ Владимиру Путину небывалыми санкциями. Ранее стало известно, что в ноябре Россия сократила до 2,4 млрд долларов вложения в государственные ценные бумаги США.

Напряженная обстановка на геополитическом фронте в сочетании с перспективами укрепления доллара сулит российской валюте дальнейшее падение в обозримой перспективе», — считает эксперт.

Читайте также: Российский фондовый рынок напуган санкциями США