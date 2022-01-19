Москва, , 14:31 — REGNUM Обвал российского фондового рынка был связан с паническим страхом перед возможным введением новых, более жёстких, санкций США против российского бизнеса, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

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«В первую очередь, инвесторы боятся санкций против ведущих компаний, на которых держится российская экономика, в частности, против компаний энергетического сектора, технологий и аэрокосмической отрасли, если им, например, запретят вести бизнес с американскими партнёрами, а фактически — экспортировать свою продукцию в США.

Есть также опасения, что системообразующим российским банкам могут запретить операции с долларом США, а также страхи перед отключением российских банков от системы SWIFT, хотя в западной прессе по поводу возможного отключения России (то есть российских банков) есть весьма противоречащие друг другу предположения.

Безусловно, новые санкции против России ударят и по американской экономике, и особенно болезненным будет этот удар в условиях мирового энергетического кризиса, поэтому страхов на рынке гораздо больше, чем реальной угрозы.

Раньше или позже обострившиеся противоречия между Россией и Штатами, странами НАТО будут разрешены мирным дипломатическим путём, и возможно, что таких сильных обвалов рынка, как вчера, уже не будет. Однако сильная волатильность котировок на рынке останется ещё долго.

Однако высокие цены на нефть оказывают поддержку российскому фондовому рынку, и вчерашний обвал сегодня для многих биржевых спекулянтов — хорошая возможность приобрести подешевевшие надёжные активы.

Важно отметить, что из российских «голубых фишек» больше всего упали в цене депозитарные расписки российских компаний, которые листингованы на биржах стран Запада и прежде всего в США, то есть рынок опасается, что на самом деле наиболее пострадавшими от санкций будут именно эти компании.

При этом акции энергетического сектора пострадали от обвала меньше, за исключением Газпрома, так как, видимо, рынок опасается, что ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2» может быть опять отложен.

Как бы дальше ни развивались события, но сегодня риски для российского фондового рынка не так велики, как лет двадцать назад, поскольку сегодня российский фондовый рынок не так сильно зависит от иностранного капитала, в том числе от капитала из «санкционных» стран, как это было ранее.

В свою очередь, если санкции против российского бизнеса в самом маловероятном случае всё-таки будут введены, не стоит ли предусмотреть ответные санкции, запрещающие инвесторам из США операции с российским госдолгом, а также акциями и облигациями российских госкомпаний», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, российский фондовый рынок 18 января «вспомнил» об обвалах 2020 года и завершил торги сильным падением. Рублёвый индекс Московской Биржи потерял 6,1%, снизившись до 3346,2 пункта, а валютный индекс РТС упал даже на 7,3% до 1367,45 пункта.

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