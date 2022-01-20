Баку, 20 января, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Учитывая опыт других стран, можно сказать, что штамм коронавируса «Омикрон» широко распространился в Азербайджане. Об этом 20 января сообщил журналистам министр здравоохранения республики Теймур Мусаев.

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

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«За последние четыре недели у 40% инфицированных в Азербайджане выявлен «омикрон», — отметил глава минздрава.

Министр отметил, что система здравоохранения страны подготовила всё необходимое для борьбы с эпидемией. Он добавил, что эпидобстановка в Азербайджане стабильная и нет необходимости ужесточать карантинные меры.

Стоит отметить, что в Азербайджане в последнее время резко выросли темпы распространения коронавируса. При этом в стране постепенно снижается смертность среди пациентов с COVID-19.