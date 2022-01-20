Алма-Ата, Казахстан, 20 января, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Во время беспорядков в Алма-Ате при выполнении своих обязанностей пострадали восемь сотрудников противопожарной службы. Об этом 20 января рассказал начальник департамента ЧС города Руслан Касыбаев.

Цитата из к/ф «Джокер». Реж. Тодд Филлипс. 2019. США Беспорядки

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«При захвате техники пострадало восемь сотрудников службы пожаротушения, у одного из них огнестрельное ранение в руку без особого поражения», — приводит его слова ТАСС.

Также Касыбаев уточнил, что в ночь на 6 января при тушении горящего мусора участники беспорядков, угрожая бутылкой с зажигательной смесью, забрали у пожарных пожарную автоцистерну АЦ-5−40.

При этом он добавил, что в ходе попытки вернуть автоцистерну пожарный-спасатель СПЧ-5 младший сержант гражданской защиты Базарбек Зангар был ранен из огнестрельного оружия в левую руку.

Кроме того, уточняется, что в общей сложности участниками беспорядков были повреждено 18 единиц техники и семь захвачены, из числа последних пять были сожжены и две пожарным удалось вернуть.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что тайные захоронения боевиков, которые погибли в ходе массовых беспорядков, были найдены в Алма-Ате.