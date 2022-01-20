Брянск, 20 января, 2022, 10:56 — ИА Регнум. В Брянской области 20 января подтверждено 178 новых случаев заражения коронавирусом, что на шесть больше, чем за предыдущие сутки. Лаборатории проверили 3 971 тест. Зарегистрировано 11 летальных исходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Александр Куликов ИА REGNUM В инфекционном госпитале

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Всего в Брянской области коронавирус выявлен у 99 754 жителей. Выписаны после выздоровления 95 258 человек, в том числе 172 — за последние сутки. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 3 111 пациентов.

В общей сложности в регионе проведено 1 328 212 исследований на коронавирус.