Астана, 20 января, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Право входить в состав Конституционного совета Казахстана и выступать в правительстве и парламенте республики будет сохранено у бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева. Это 20 января следует из поправок в ряд конституционных законов, которые обнародованы на сайте сената (верхней палаты) парламента Казахстана.

Kremlin.ru Нурсултан Назарбаев

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"Первому президенту республики Казахстан — Елбасы (лидеру нации — ред.) в силу его исторической миссии пожизненно принадлежит право выступать перед парламентом Республики Казахстан и его палатами, на заседаниях правительства республики при обсуждении важных для страны вопросов; входить в состав Конституционного совета Республики Казахстан», — говорится в тексте поправок.

При этом ранее принадлежавшие Назарбаеву права возглавлять Ассамблею народа Казахстана и Совет безопасности теперь у него отсутствуют, так как они перешли к президенту Казахстана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее трех молодых людей, которые подозреваются в раздаче оружия участникам массовых беспорядков на центральной площади в Алма-Ате, задержали сотрудники полиции города.