Москва, 20 января, 2022, 10:30 — ИА Регнум. По итогам 2021 года объём несырьевого неэнергетического экспорта РФ в 2021 году превысил $191 млрд. Об этом 20 января сообщила генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в группу ВЭБ. РФ) Вероника Никишина.

Экспорт

Читайте также: Что даст России развитие экспорта несырьевых товаров?

Так, за период января — ноября 2021 года несырьевой неэнергетический экспорт России составил $170,5 млрд, уже по результатам целого года — более чем $191 млрд, что «стало новым историческим максимумом», подчеркнула Никишина.

По её словам, рост составил 36% и был отмечен практически во всех товарных сегментах.

«Однако наиболее масштабным он получился по чёрным и цветным металлам, удобрениям, продукции деревообработки, химическим веществам, пластмассам, энергооборудованию», — цитирует ТАСС гендиректора РЭЦ.

Также по теме: Мишустин: объём несырьевого экспорта может составить 180 млрд долларов

Отмечается, что за 11 месяцев 2021 года рост зафиксирован по всем основным отраслям. Так, экспорт химической промышленности увеличился на 54%, металлургии — на 52%, лесопромышленного комплекса — на 43%, машиностроения — на 31%, продовольствия — на 23%. При этом основными импортёрами российской продукции стали Китай ($15,6 млрд), Казахстан ($14,4 млрд), Белоруссия ($11,4 млрд), Турция ($10,9 млрд), США ($7,9 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что увеличение экспортных поставок России превысило темпы мировой торговли.