Алма-Ата, Казахстан, 20 января, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Участники беспорядков в Алма-Ате всегда старались спрятать тела погибших сообщников. Об этом замглавы департамента полиции бывшей столицы Казахстана Рустам Абдрахманов сообщил на YouTube-канале ALIBEKOVKZ.

Цитата из к/ф «Джокер». Реж. Тодд Филлипс. 2019. США Беспорядки

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«Те наступления, которые по улице Масанчи шли к нам в сторону нашего здания… было же ликвидировано определенное количество нападавших. И ни одного трупа у нас нет. Они (участники беспорядков — прим. ИА REGNUM) с этих перекрёстков забрали их», — сказал Абдрахманов.

Он сообщил, что боевики тайно хоронили тела погибших, чтобы следователи не могли идентифицировать участников погромов. Правоохранители ищут такие места захоронений и уже установили некоторые из них.

Абдрахманов добавил, что в ходе беспорядков в морги поступило более 150 тел с признаками насильственной смерти. Эксперты проверят, не были ли участники протестов в наркотическом опьянении.

Напомним, 16 января глава департамента полиции Алма-Аты Канат Таймерденов сообщил, что в время погромов злоумышленники семь раз нападали на городской морг и похитили там 41 тело.