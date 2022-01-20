Белгород, 20 января, 2022, 10:00 — ИА Регнум. В Белгородскую область поступило 32 тысячи экспресс-тестов на COVID-19. Об этом на брифинге 19 января рассказал министр здравоохранения региона Андрей Иконников.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Экспресс-тест на коронавирус

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Экспресс-тесты будут использовать для пациентов с признаками ОРВИ, гриппом, подозрением на COVID-19 и пневмонию. При наличии показаний экспресс-тест применят при экстренной госпитализации в больницы.

«Если экспресс-тест окажется положительным, то у больного возьмут уже ПЦР-тест. По инициативе работодателей такие экспресс-тесты можно использовать и на предприятиях. Так, например, уже делают в Старом Осколе», — пояснил Андрей Иконников.

Уровень заболеваемости COVID-19 в Белгородской области пока не превышает предновогодние показатели.