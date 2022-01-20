Алма-Ата, Казахстан, 20 января, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Начальник департамента полиции казахстанского города Алма-Ата Канат Таймерденов рассказал о новых подробности неудавшегося штурма здания департамента в ходе массовых беспорядков.

Беспорядки

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По его словам, 5 января он связался со всеми начальниками отделов полиции и дал команду подготовиться к возможным атакам, чтобы они с личным составом закрепились на местах.

«И, действительно, около 19:00 часов вечера (16.00 мск) к нашему зданию стали стягиваться группы вооруженных людей. Сначала были угрозы, требования сдаться. Но после того, как они получили отказ, начались попытки штурма», — цитирует его пресс-служба ведомства.

Таймерденов добавил, что к утру у правоохранителей начали подходить к концу запасы боеприпасов, пополнить которые удалось благодаря помощи нацгвардии.

«Ближе к утру нам действительно потребовалась помощь. Где-то около 03:00—04:00 часов ночи (00.00 — 01.00 мск) у нас уже заканчивались патроны. Когда мы сообщили об этом министру, он дал команду национальной гвардии, и на бронированном спецтранспорте им удалось прорваться к нам и доставить боеприпасы», — заключил он.

Как сообщалоИА REGNUM, 2 января в Казахстане начались акции протеста против значительного повышения цен на сжиженный газ, которые переросли в массовые беспорядки. Для стабилизации ситуации в страну был введён миротворческий контингент стран ОДКБ.

Войска ОДКБ были направлены в Казахстан по запросу президента республикиКасым-Жомарта Токаевана фоне массовых протестов и беспорядков. 13 января было объявлено об окончании операции и возвращении миротворцев из Казахстана.