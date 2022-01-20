Кызыл, 20 января, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Тувы Анатолий Югай выразил обеспокоенность по поводу роста заболеваемости COVID-19 среди детей. По некоторым данным, новому штамму «Омикрон» подвержены как взрослые, так и дети, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Министерство здравоохранения Тувы Ковидный стационар

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В настоящее время, по словам министра, среди госпитализированных в ковидные стационары «много детей от 2 до 5 лет».

«Детскую вакцину пока ожидаем, так же, как и методические рекомендации по её применению», — отметили Анатолий Югай.

В целом занятость ковидных стационаров растёт очень быстро, при этом увеличивается число больных со средней степенью тяжести болезни. По данным на 20 января, свободный коечный фонд составляет 13% из 330 коек.

В настоящее время власти планируют нарастить число коек за счёт помещений Инфекционной больницы. В случае дальнейшей ухудшения ситуации койки могут быть развёрнуты в спорткомплексах Кызыла, а общее число мест будет увеличено до 1860.

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