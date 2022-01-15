Кызыл, , 12:44 — REGNUM Министерство здравоохранения Тувы готово к развёртыванию 1,8 тыс. инфекционных коек для лечения больных COVID-19. Для этого будут использованы в том числе площади спорткомплексов им. И. Ярыгина и Субедей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомстве.

Палата коронавирусного стационара Рыбинск-40

Власти республики ожидают резкого роста заболеваемости после проникновения штамма «Омикрон». В этом случае предполагается мобилизация сил студентов-медиков, а также волонтёров для доставки пациентам лекарств и продуктов первой необходимости.

«План противодействия «Омикрону» предполагает также увеличение мощностей колл-центров поликлиник, интенсивности работы выездных бригад, а значит мобилизация автотранспорта. Исходя из поступающей информации об особенностях данного штамма, возможна высокая нагрузка на амбулаторное звено», — отметили в ведомстве.

В настоящее время минздрав располагает квартальным запасом СИЗов и лекарств для амбулаторного лечения. Тем не менее, запасы предложено увеличить. На складах также хранится 200 кислородных баллонов при потребности 2−3 баллона в сутки.

Между тем, как сообщало ИА REGNUM, «Омикрон» уже в республике. По словам главы региона Владислава Ховалыга, за минувшие сутки выявлены первые два носителя нового штамма. В настоящее время они находятся под наблюдением врачей, их состояние не вызывает опасений.

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