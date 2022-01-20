Ростов-на-Дону, 20 января, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Вакцинация детей от COVID-19 в Ростовской области начнётся в феврале. Участие в прививочной капании строго добровольное. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач региона Евгений Ковалёв.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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«Органом, уполномоченным за оборот вакцины, является минздрав Ростовской области. По моей информации, это февраль. <…> Если говорить о данных, которые мы сегодня имеем по зарубежным странам и уже отмечаем у себя, то при смене геновариантов постоянно увеличивалась доля заболевших детей», — сказал он в эфире ГТРК «Дон-ТР».

ИА REGNUM сообщало, что глава донского управления Роспотребнадзора ранее обратился к педиатрической службе с просьбой начать подготовку к вакцинации детей от COVID-19. В школах Ростовской области стали формировать списки детей, родители которых не против их участия в вакцинации от коронавируса. Однако в донском министерстве общего и профессионального образования назвали просьбы от классных руководителей некорректными.