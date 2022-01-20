Алма-Ата, Казахстан, 20 января, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Поддержка в виде освобождения от коммунальных и арендных платежей и льготного кредитования будет оказана малому и среднему бизнесу, который пострадал от массовых беспорядков в Казахстане, властями Алма-Аты. Об этом 20 января заявил аким (мэр) города Бакытжан Сагинтаев в ходе совещания с городским активом.

Беспорядки

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Как отметил Сагинтаев, слова которого приводит Tengrinews.kz., по последним данным, в Алма-Ате от действий погромщиков пострадало около 1,6 тысячи субъектов бизнеса и был причинён ущерб в размере 67 млрд тенге ($155 млн).

Также он указал, что правительственной комиссией страны утвержден механизм возмещения ущерба и при этом городское управление дополнительно окажет финансовую и нефинансовую поддержку пострадавшему бизнесу.

«Освободим пострадавшие субъекты МСБ от коммунальных расходов на три месяца. Освободим субъекты МСБ от аренды по коммунальным объектам сроком на шесть месяцев. Ведутся переговоры с частными арендодателями, в особенности с торговыми центрами, по льготам пострадавшему бизнесу. В целом большинство собственников поддержали наше обращение. Подтвердили готовность освободить пострадавших от оплаты аренды ТЦ Silkway, «Пассаж», ЦУМ и Moskva. С другими работа продолжается», — уточнил градоначальник Алма-Аты.

Помимо того, он добавил, что также в рамках городской программы поддержки бизнеса предпринимателям будут предложены кредиты на сумму до 10 млн тенге ($23 тысячи) на пополнение оборотных средств под 2% годовых сроком до 12 месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее аким Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев заявил, что жители Алма-Аты, пострадавшие во время январских массовых беспорядков, получат от властей компенсацию.