Алма-Ата, Казахстан, 20 января, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Владельцам предприятий Алма-Аты, которые понесли ущерб во время массовых беспорядков, предоставят выгодные кредиты и другие льготы. Об этом 20 января сообщил на совещании аким бывшей столицы Бакытжан Сагинтаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Массовые беспорядки

Следите за развитием событий в трансляции: «Последствия беспорядков в Казахстане и вывод войск ОДКБ — все новости»

«Для поддержки пострадавших объектов малого и среднего бизнеса — продукт кредитования до 10 млн тенге (около 1,76 млн рублей) на пополнение оборотных средств под 2% годовых на срок до 12 месяцев», — сказал Сагинтаев.

Он сообщил, что арендаторов торговых центров освободят от выплаты за аренду на полгода, а также на три месяца от оплаты услуг ЖКХ. Кроме того, предпринимателям дадут отсрочку на шесть месяцев по погашению кредитов.

Напомним, массовые беспорядки в начале января охватили несколько городов Казахстана. Наиболее острая ситуация была в Алма-Ате и Актюбинске.