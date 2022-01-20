Орел, 20 января, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Губернатор Орловской области Андрей Клычков заразился коронавирусом, сообщил он сам вечером 19 января во время прямого эфира в социальных сетях.

Orel-region.ru Андрей Клычков вакцинируется

«Есть небольшая температура, но в целом чувствую себя хорошо. Поэтому продолжаю работать дистанционно, все рабочие вопросы держу на контроле, провожу совещания и общаюсь с коллегами в режиме видеосвязи», — сказал Клычков.

Он добавил, что положительные тесты на коронавирус получили все члены его семьи, кроме сыновей.

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Как сообщало ИА REGNUM, Клычков уже переболел COVID-19 осенью 2020 года, а летом 20 321 года вакцинировался против коронавируса.