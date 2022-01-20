Вашингтон, , 08:56 — REGNUM Президент США Джо Байден заявил, что он в ноябре минувшего года в ходе онлайн-саммита с председателем КНР Си Цзиньпином поднимал тему прозрачности в вопросе о возникновении нового коронавируса. Он сказал об этом 19 января в ходе пресс-конференции в Белом доме.

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«Ответ заключается в том, что настаивал. Я поднял вопрос о прозрачности. Я проводил с ним (Си Цзиньпином) много времени. Дело в том, что они (Китай) просто непрозрачны (в вопросе о возникновении коронавируса)», — сказал Байден в ответ на вопрос о том, из-за чего он «не настаивал на прозрачности» в этом вопросе в беседе с китайским коллегой.

Также американский президент утвердительно ответил на вопрос одного из журналистов о том имеется ли ввиду в данном случае прозрачность в отношении происхождения коронавируса SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заявил, что итоги промежуточных выборов в американский Конгресс, которые должны пройти в ноябре текущего года, могут быть оспорены в случае, если в Соединённых Штатах не будет проведена реформа избирательного права.