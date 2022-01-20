Алма-Ата, Казахстан, 20 января, 2022, 09:13 — ИА Регнум. Молодые люди, задержанные по подозрению в участии в массовых беспорядках в Алма-Ате, рассказали, что они раздавали оружие протестующими. Видео допроса 20 января опубликовала пресс-служба департамента полиции бывшей столицы Казахстана.

OpenClipart-Vectors Уличные беспорядки

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«Мы совершили нападение на оружейный магазин. Была группа людей, которая заставила нас это сделать. Потом половину из похищенного нами оружия они забрали себе, махали автоматами», — рассказал один из задержанных.

Другой подозреваемый сообщил, что руководили ими некие вооруженные люди в противогазах. Мужчина сказал, что подчинялся им, боясь за свою жизнь.

«Как тут не бояться людей с автоматами?» — заявил он.

Замглавы департамента полиции города Алма-Аты Берик Абильбеков отметил, что, по версии следствия, задержанные вынесли оружие из оружейного магазина и раздали его участникам беспорядков, собравшимся на площади Республики. Всего было задержано трое подозреваемых по этому эпизоду.

Напомним, согласно последним данным, в ходе январских массовых беспорядков в Казахстане погибли 227 человек, в том числе 19 силовиков. Ранены были 4 353 человека, из которых 3 393 — правоохранители и военнослужащие.