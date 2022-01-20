Рим, 20 января, 2022, 09:06 — ИА Регнум. В ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что нужно продолжать переговоры с Россией для того, чтобы найти пути для снижения напряженности в ситуации с Украиной. Об этом 20 января сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Италии.

Иван Шилов ИА REGNUM Луиджи Ди Майо

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Уточняется, что глава МИД Италии продолжает вести контакты по обсуждению ситуации с Россией и Украиной.

«В состоявшемся сегодня вечером телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном Ди Майо отметил общий подход и видение необходимости сохранения каналов диалога с Москвой при уважении всех принципов североатлантического партнерства. Ди Майо считает возможным после заседания Совета Россия — НАТО продолжать прилагать усилия для проведения политических переговоров с Москвой и подчеркнул необходимость координирования между союзниками в целях выработки единого, сбалансированного и адекватного решения для снижения напряженности между Россией и Украиной», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посольство России в Лондоне заявило, что поставки Великобританией летального оружия Киеву могут привести к обострению конфликта на Украине.