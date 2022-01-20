Хабаровск, 20 января, 2022, 08:58 — ИА Регнум. В Хабаровском крае полный курс вакцинации от коронавируса прошли более 550 тыс. жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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На 20 января первым компонентом вакцины привились 595 833 жителя края, полностью завершили вакцинацию 557 243 человека, ревакцинировано 81 795 человек. Коллективный иммунитет — 73%.

На 20 января на лечении от COVID-19 находится 6261 человек, в том числе 1593 в госпиталях.

Сделать прививку можно в 141 пункте вакцинации, 20 из которых мобильные.

Как сообщало ИА REGNUM, штамм «Омикрон» является наиболее опасным для детей в возрасте от двух до пяти лет.