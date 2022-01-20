Астана, 20 января, 2022, 08:46 — ИА Регнум. Власти Казахстана приняли решение установить в Алма-Ате пантеон, посвященный трагическим январским событиям. Об этом 19 января сообщил на совещании аким бывшей столицы Бакытжан Сагинтаев.

(сс) selyutinm Алма-Ата

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«По поручению главы государства на днях будет объявлено о проведении открытого архитектурного конкурса на разработку эскиза будущего пантеона посвященного январским событиям», — сказал глава города.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил членам правительства установить памятник в честь тех, кто защищал Алма-Ату во время массовых беспорядков. Там должны быть размещены имена тех, кто погиб, исполняя свой долг.

Напомним, согласно последим данным, в ходе январских массовых беспорядков в Казахстане погибли 227 человек, в том числе 19 силовиков. Ранены были 4 353 человека, из которых 3 393 — правоохранители и военнослужащие.