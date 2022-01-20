Астана, 20 января, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев представил руководству минобороны республики нового министра Руслана Жаксылыкова. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Касым-Жомарт Токаев

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Токаев отметил, что назначенный им глава военного ведомства имеет необходимое для этого образование и проработал в силовых структурах 30 лет. Президент также рассказал, почему снял с поста предыдущего главу минобороны.

«Во время январских событий вооруженные силы из-за крайне неуверенного и безынициативного руководства ими не смогли с достоинством выполнить поставленные на них задачи. Министр Мурат Бектанов не проявил командирских качеств», — сказал глава государства.

Он заявил, что военнослужащие хорошо себя проявляли на учениях, но в критической ситуации их потенциал использовать не получилось. Это привело к тому, что пришлось воспользоваться помощью миротворцев ОДКБ.

Напомним, Токаев подписал распоряжение о назначении главой минобороны Жаксылыкова 19 января. До этого он был главнокомандующим Нацгвардией — заместителем министра внутренних дел республики.