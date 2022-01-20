Лондон, 20 января, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Поставки Великобританией летального оружия Киеву могут привести к обострению конфликта на Украине, заявило посольство России в Лондоне.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

«Совершенно очевидно, что поставка Великобританией смертоносного оружия Украине лишь разожжёт конфликт и увеличит напряжённость», — отметило посольство в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Украина нуждается в увеличении количества вооружений.

Ранее Великобритания направила на Украину три самолета с вооружением.

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