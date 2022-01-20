Москва, 20 января, 2022, 07:36 — ИА Регнум. Сокращение сроков карантина с 14 до семи дней будет актуально для тех, кто контактировал с инфицированным коронавирусом, а для заболевших COVID-19 карантин будет действителен до дня выздоровления. Такое пояснение дал врач-вирусолог Евгений Тимаков 19 января в беседе с ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Решение о сокращении срока карантина было принято в связи с тем, что у штамма коронавируса «Омикрон» инкубационный период не превышает семи дней. Следовательно, после контакта с заболевшим на карантине потребуется находиться не 14 дней, как это было раньше, а семь.

Рисков, что человек будет заразен по истечении семи дней, нет, так как вирус сильно видоизменился и уже у варианта «Дельта» инкубационный период не превышал семи дней. Кроме того, вирусолог отметил, что период карантина был сокращён ещё и для удобства людей, чтобы они могли раньше вернуться на работу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что вице-премьер РФ Татьяна Голикова объявила о сокращении срока карантина по коронавирусу с двух недель до семи дней.