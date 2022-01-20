Новосибирск, 20 января, 2022, 07:19 — ИА Регнум. В Новосибирской области за неделю с 10 по 16 января было зарегистрировано 18 892 случая заболевания ОРВИ и гриппа. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

Med-instrukcia.ru Грипп

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«Заболеваемость жителей Новосибирской области ОРВИ и гриппом за прошлую неделю увеличилась на 41,1% в сравнении с предыдущей неделей», — уточнило ведомство.

Недельный эпидемический порог превышен на 27,6% — в основном за счёт роста заболеваемости среди взрослых.

Также наблюдается рост заболеваемости среди детей и подростков.