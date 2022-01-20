Тегеран, 20 января, 2022, 07:52 — ИА Регнум. Новый мировой порядок, состоящий из треугольника трёх держав, а именно России, Китая и Ирана, может проложить путь к прекращению односторонней гегемонии Запада, заявил иранский депутат Махмуд Аббасзаде Мешкини. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 19 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Следите за развитием событий в трансляции: «"Совместно противостоять США»: президент Ирана в Госдуме — трансляция»

Махмуд Аббасзаде Мешкини, пресс-секретарь Комитета по национальной безопасности и внешней политике, заявил, что Исламская Республика Иран превратилась в центр консультаций, а также дипломатических и политических обменов в регионе и во всем мире в целом.

«Вступление Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) создало новый экономический, политический и экономический полюс в регионе, который может закончиться прекращением односторонней гегемонии Запада и США», — отметил законодатель.

«Новый мировой порядок состоит из трех азиатских держав», — сказал он, подчеркнув, что длительная история противостояния Исламской Республики запугивающим державам Запада побудила другие государства следовать тому же курсу действий.

Далее Аббасзаде Мешкини заявил, что Исламская Республика — единственная страна, которая отреагировала на вторжение Соединенных Штатов на морскую границу, задержала американских морских пехотинцев и нанесла удар по американской авиабазе Айн аль-Асад в Ираке.

«Китай и Россия, как два других угла треугольника, обладают политической и военной мощью наряду с правом вето в Совете Безопасности ООН; таким образом, их сотрудничество с Ираном усилит их общую мощь», — отметил депутат.