Москва, 20 января, 2022, 06:29 — ИА Регнум. Штамм «Омикрон» является наиболее опасным для детей в возрасте от двух до пяти лет. Об этом ТАСС заявил заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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«Сейчас мы видим, что все чаще в инфекционный процесс вовлекаются дети, особенно опасен для детей раннего возраста от двух до пяти лет. Заболевание протекает у них с поражением верхних дыхательных путей и бронхов», — сказал Горелов.

По его словам, врачи впервые стали отмечать случаи бронхиолита, с которыми нужно ложиться в больницу, а болезнь COVID-19 каждого третьего ребенка сопровождается диареей.

Горелов подчеркнул, что в группу риска по-прежнему входят и пожилые лица старше 65 лет, которые могут тяжело болеть COVID-19 в силу сопутствующих проблем со здоровьем и возраста.

Специалист также напомнил об исследованиях учёных, согласно которым заражение коронавирусом беременных может повлиять на развитие их детей: «В этом случае у него [ребёнка] может отмечаться задержка темпов нервно-психического и физического развития. Но это, к счастью, обратимая ситуация, поскольку детский организм пластичен, и при правильной реабилитации можно нивелировать это состояние».