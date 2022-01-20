Астана, 20 января, 2022, 06:26 — ИА Регнум. За прошедшие сутки 15 872 случая заражения коронавирусом подтверждено в Казахстане, что стало максимальным показателем в стране с начала пандемии COVID-19. Об этом 20 января сообщила пресс-служба межведомственной комиссии по предотвращению распространения коронавируса при правительстве республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Последствия беспорядков в Казахстане и вывод войск ОДКБ — все новости»

Всего в Казахстане с начала пандемии выявлено 1 100 876 случаев инфицирования. В соотношении с общим числом населения в стране, доля заразившихся коронавирусом составляет 5,7%, а показатель заражения за прошедшие сутки по отношению к общему числу жителей — 0,08%.

По состоянию на 20 января в Казахстане первый этап вакцинации прошли 9 093 484 человека, из них 8 655 408 получили оба компонента вакцины от коронавируса.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Казахстана ведут переговоры с Россией по вопросу производства вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт» в Караганде.