Москва, 20 января, 2022, 06:21 — ИА Регнум. Число тяжёлых случаев COVID-19, вызванных заражением штаммом коронавируса «Омикрон», вряд ли будет меньше, чем при предыдущих штаммах. Об этом ТАСС заявил заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Сейчас создается впечатление, что заболевание протекает легче, но это лишь иллюзия. Учитывая масштаб пандемии, не нужно рассчитывать, что число тяжелых случаев уменьшится», — сказал Горелов.

По его словам, штаммом «Омикрон» легче заразиться в силу того, что он «имеет большое сродство к рецепторам, к которым он прикрепляется в организме человека», и в результате данного процесса «происходит быстрое нарастание вирусной нагрузки и быстрое размножение вируса».

Горелов отметил, что при «Омикроне» станет меньше и инкубационный срок COVID-19, который составит от трёх до пяти дней.