Брюссель, 20 января, 2022, 00:23 — ИА Регнум. Дипломатические шаги в рамках российских предложений по безопасности в европейских странах обсуждались в ходе телефонных переговоров между верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой МИД Польши Збигневом Рау. Об этом 19 января сообщила на своем сайте внешнеполитическое ведомство ЕС.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз

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Кроме того, участники разговора затронули тему происходящего вокруг Украины. В заявлении также отмечается, что их беседа прошла на фоне консультаций, включая контактов с Киевом, а также в преддверии новых переговоров Москвы и Вашингтона.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января Жозеп Боррель призвал Россию и Запад вернуться к общим принципам архитектуры безопасности на европейском континенте и разработать более эффективные механизмы урегулирования кризисов.