Эксперт: Мухтар Аблязов — ставленник «мировой закулисы», а его слова — блеф
Москва, 19 января, 2022, 23:43 — ИА Регнум. Мухтар Аблязов не может заниматься никакой реальной политической деятельностью. Об этом 19 января заявил корреспонденту ИА REGNUMвоенный эксперт, специалист по армиям НАТО Александр Артамонов.
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»Беглый преступник, находящийся трижды в международном розыске (мандат России, мандат Великобритании и в 2013 г. мандат Украины) Мухтар Аблязов будет немедленно арестован, как только покинет территорию Франции. О какой политической деятельности тут можно говорить?» — заявил эксперт.
Франция и другие западные государства не обладают никакими рычагами воздействия на Казахстан, уверен политолог. Эта страна вне их юрисдикции. Тем более что все бывшие советские республики уже давно поняли, что Запад не признаёт суверенитета ни одного государства мира. Территория бывшего СССР интересует империалистов исключительно с точки зрения разграбления ресурсов, убеждён эксперт.
Напомним, что Мухтар Аблязов собирается обратиться к президенту Франции Эммануэлю Макрону на предмет помощи в деле смены власти в Казахстане.