Вена, 19 января, 2022, 21:59 — ИА Регнум. Участники беспорядков, происходивших в Казахстане в начале января, не говорили по-русски. Речь многих из тех, кто говорил по-казахски, звучала с сильным акцентом.

Цитата из видео Протесты в Казахстане

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Об этом 19 января сообщил журналистам в Вене министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди. По его словам, в беспорядках участвовали представители исламистских радикальных групп.

Об этом, отмечает глава МИД Казахстана, свидетельствует ряд фактов. Например, такой: они обезглавили двух правоохранителей, забрали из моргов 41 тело — трупы, вероятно, соучастников беспорядков, своих сообщников.

Кроме того, свидетельства очевидцев таковы, что «среди вооруженных нападающих было много тех, кто говорил на казахском с сильным акцентом». Врачи со своей стороны сообщали, что попавшие в больницы люди из числа участников беспорядков «не говорили ни на казахском, ни на русском». Они, отметил дипломат, «говорили на других азиатских языках».