София, 19 января, 2022, 20:59 — ИА Регнум. В Болгарии с начала нынешнего года специальные мобильные бригады медработников привили от коронавируса в общей сложности 21 869 человек в труднодоступных регионах страны. Об этом 19 января пишет софийская газета «Труд».

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Согласно официальной информации, акция проводилась во всех областях Болгарии, причем в ряд районов медики добирались пешком. Целевой аудиторией программы являлись граждане, не имеющие возможности прибыть в больницы и пункты вакцинации. При этом прививки против COVID-19 проводились на добровольной основе.

Предполагается, что соответствующая программа будет продолжена с 1 февраля нынешнего года. Для этого из госбюджета будут выделены дополнительные средства.

Напомним, всего по состоянию на 19 января в Болгарии зарегистрировано 842 тыс. жителей, заболевших COVID-19. Из них скончались 32 338 человек.