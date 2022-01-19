В Свердловской области выявили уже более 207 тыс. носителей коронавируса
Екатеринбург, 19 января, 2022, 20:50 — ИА Регнум. В Свердловской области 18 января обнаружили ещё 628 новых случаев COVID-19. Из них 366 в Екатеринбурге, сообщает оперштаб.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» и угроза «удалёнки» — все новости»
Всего в регионе выявили уже 207 376 заразившихся. Исцелился 182 361 пациент.
От ковида скончались ещё 18 граждан. Всего с начала пандемии число умерших составляет уже 9804.