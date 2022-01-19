Симферополь, 19 января, 2022, 17:30 — ИА Регнум. Режим самоизоляции для жителей старше 60 лет вводят власти Республики Крым. Соответствующие изменения внесены в указ о введении режима повышенной готовности в регионе 19 января. Документ опубликован на сайте правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«С 24 января 2022 года и до особого распоряжения обязать граждан в возрасте старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, не покидать места проживания (пребывания) за исключением случаев прямой угрозы жизни и здоровью, следования к месту проведения вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов», — говорится в документе.

Кроме того, этим же документом работодателям рекомендовано с 24 января перевести на удаленный режим работы до 50% сотрудников, на дистанционный режим отправятся 50% муниципальных и госслужащих региона.

«Рекомендовать руководителям организаций, предприятий независимо от организационно-правовой формы и формы собственности и индивидуальным предпринимателям перевести на дистанционный режим работы до 50% штатной численности работников», — говорится в указе.

В регионе также приостановлено проведение диспансеризации населения, а стационарные организации соцобслуживания переведены в режим полной изоляции.

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Как сообщало ИА REGNUM, после новогодних праздников в Крыму наблюдается устойчивый рост заболеваемости ковидом. В регионе также подтверждён случай заражения штаммом «Омикрон», который характеризуется высокой степенью распространения.