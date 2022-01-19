Волгоград, 19 января, 2022, 16:18 — ИА Регнум. В Волгоградской области 19 января подтверждено 316 новых случаев заражения коронавирусом — на 52 больше, чем за предыдущие сутки. Выписан после выздоровления 131 пациент, в летальной статистике 17 новых записей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Dzhmao.ru Лабораторные исследования на COVID-19

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» и угроза «удалёнки» — все новости»

Новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 31 районе региона. Всего в Волгоградской области выявлено 133 225 носителей инфекции. Справились с заражением 123 086 жителей. Лечатся в стационарах и амбулаторных условиях 4 305 пациентов.

Осложнения при COVID-19 стали причиной смерти 5 834 человек.