Москва, 19 января, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Сегодня, 19 января, по состоянию на 15:15 по мск котировки нефти марки Brent растут на 1,12%, до $88,49 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Richard Masoner Добыча нефти

«Нефть с утра несколько корректировалась вниз, отыгрывая общий негатив на мировых рынках, но вскоре возобновила рост, повинуясь неумолимому диктату технических факторов.

Долгосрочный нисходящий тренд на рынке надломлен, и если «быки» не смогут уверенно закрепиться на достигнутых высотах, впереди их ждет затяжное падение.

Последнее же никак не стыкуется с фундаментальной картиной роста мировой экономики и сохраняющегося дефицита углеводородов.

Кроме того, ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной — не для того хуситы наносили удар по ОАЭ, чтобы после этого уйти в глухую оборону.

Бомбардировки Саны силами коалиции потребуют ответного удара, а самая чувствительная цель у их противников — нефтедобыча и транспортировка нефти.

Задача взятия психологически важного уровня $90 за баррель остается актуальной, но вот хватит ли у «быков» на продолжение роста после его преодоления, пока неясно», — пояснил эксперт.

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