Москва, , 13:11 — REGNUM Сегодня, 19 января, цены на нефть на утренних торгах продемонстрировали уверенную позитивную динамику, прибавив к более ранним завоеваниям еще 0,7%, расширив таким образом общий рост нефтяных котировок с начала недели до 2,2%, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Такой прирост цен на нефть может показаться не очень значительным, мы много раз видели и более существенные взлеты и падения нефти.

Однако здесь важно смотреть на контекст ситуации, а он подразумевает, что нефтяные котировки сейчас активно штурмуют максимальные с октября 2014 года ценовые уровни, а заодно и важную зону сопротивления $88,50−89,50 за баррель Brent

Прохождение этого уровня будет означать быстрый рост цен к $92,00 за баррель, а затем и к широко ожидаемому участниками торгов, трехзначному ценовому уровню в $100 за баррель Brent.

Поэтому даже небольшие ценовые шаги вверх сейчас представляют очень большую важность и интерес для участников торгов на нефтяном рынке.

В пользу роста цен сейчас играют в основном геополитические факторы, точнее говоря геополитические форс-мажоры, которые в последние дни на Ближнем Востоке стали происходить регулярно.

17 января рынки отыгрывали подорожанием нефти уничтожение йеменскими повстанцами-хуситами трех бензовозов на территории Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

А 18 января рынки отыграли повышением нефтяных цен взрыв на нефтепроводе Киркук-Джейхан из Ирака в Турцию. Значит ли это, что еще один форс-мажор можно будет увидеть, 19 января, сказать невозможно, но уж слишком много совпадений в последние дни играют на руку крупным спекулянтам сделавшим ставку на нефть по $100 за баррель Brent.

Важных внутриотраслевых событий на 19 января не запланировано, привычная для среды статистика по запасам нефти в США, выйдет только 20 января. Так что, инвесторам остается следить за новостями с Ближнего Востока, по теме новых форс-мажоров и мониторить уровень в $89,50 за баррель Brent, на предмет его прохождения с последующим запуском экстремального ралли к $100,00 за баррель», — пояснил эксперт.

Читайте также: Цена на Brent вплотную приблизилась к $90 за баррель