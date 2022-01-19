Париж, 19 января, 2022, 15:51 — ИА Регнум. Страны ЕС не поддержали предложение Франции и Германии о возвращении к диалогу с Россией. Это вызывает сожаление, заявил французский президент Эммануэль Макрон во время выступления в Европарламенте 19 января.

Jérémy Barande Эммануэль Макрон

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Он напомнил, что ранее Париж выступил за возращение «активного требовательного диалога». Несколько месяцев назад власти Франции, а также бывший германский канцлер Ангела Меркель, предложили вернуться к такому диалогу с Россией, но в ЕС эту идею не поддержали.

«За нами не последовали наши коллеги. Я сожалею об этом», — сказал Макрон.

Как сообщало ИА REGNUM, французский лидер также предложил выстроить новый порядок в рамках ЕС, затем поделиться им с союзниками по НАТО и уже потом предложить данную инициативу России.

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