Москва, 19 января, 2022, 15:30 — ИА Регнум. Россия призывает Вашингтон к прекращению поставок на Украину американских вооружений. Об этом 19 января заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в ходе своего выступления на площадке клуба «Валдай».

Balk MSC Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков

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"Мы призываем американских коллег, делали это на прошлой неделе и будем делать дальше, заняться конкретными делами по части принуждения Киева к неукоснительному и полноформатному выполнению минских соглашений… Мы подчеркиваем необходимость прекращения подпитки воинствующего украинского режима поставками вооружений и инструкторским содействием, разработкой планов и их имплементации по сооружению военных баз, проведения учебно-тренировочных мероприятий и многому другому, что представляет для нас прямую угрозу», — сказал он.

Также замглавы МИД РФ подчеркнул, что Москва в диалоге с Вашингтоном доводит до американской стороны, что санкции против России и иные меры давления, которые унаследованы ими со времен холодной войны, не работают.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон должен прекратить распространять спекуляции о возможной подготовке Россией вооружённого «нападения» на Украину.