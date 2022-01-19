На Кубани готовятся к вакцинации подростков от коронавируса
Краснодар, 19 января, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Первые поставки вакцины «Спутник М» для вакцинации подростков против коронавируса ожидают в Краснодарском крае, об этом сообщили в региональном оперативном штабе 19 января.
Министр здравоохранения региона Евгений Филиппов уточнил, что подростков в возрасте от 12 до 17 лет будут прививать в два этапа. Как уточняется, вакцинация будет проводиться добровольно, на основании письменных разрешений от родителей школьников.
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Как отмечает ИА REGNUM, ежесуточно в Краснодарском крае коронавирус выявляют у десятков детей и подростков. Так, за последние сутки было выявлено 60 новых несовершеннолетних пациентов. Вместе с тем ранее власти отмечали недостаточные темпы вакцинации против коронавируса среди взрослых жителей региона.