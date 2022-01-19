Москва, 19 января, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Все военнослужащие Вооруженных сил России, направленные ранее в Казахстан в рамках миротворческой миссии, вернулись на родину. Информацию об этом обнародовала пресс-служба Минобороны РФ.

Mil.ru Российские миротворцы

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"Всего в период с 6 по 19 января 2022 года самолетами военно-транспортной авиации ВКС России для переброски миротворческого контингента и возвращения домой было совершено 212 рейсов», — сообщили в ведомстве.

По данным минобороны, сегодня, 19 января, в Россию прибыли четыре самолёта, которые вывезли последних российских военнослужащих из Казахстана. С ними также прибыло командование российского миротворческого контингента во главе с генерал-полковником Андреем Сердюковым.

Как сообщало ИА REGNUM, с запрос в ОДКБ об отправке миротворцев в Казахстан направил президент республики Касым-Жомарт Токаев. Он заявил, что на города республики напали террористы, которыми управляют «внешние силы». Военнослужащие охраняли стратегические объекты, пока в стране не погасили массовые беспорядки.