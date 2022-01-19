Москва, 19 января, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Россия предпочла бы достичь договорённости по гарантиям безопасности прежде всего с Соединенными Штатами, а вовлечение широкого круга стран в этот процесс может быть контрпродуктивно. Об этом 19 января заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Mid.ru Сергей Рябков

«Не буду скрывать, что мы предпочли бы найти взаимопонимание и договориться прежде всего с американцами. Вовлечение слишком широкого круга стран в этот процесс нам представляется контрпродуктивным», — сказал дипломат на площадке клуба «Валдай».

Рябков подчеркнул, что ситуация в области европейской безопасности сейчас «критическая».

"Она стала такой по вине Вашингтона и НАТО, которые среди прочего используют Украину как рычаг давления на Россию», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рябков заявил, что Россия не готова бесконечно ждать от США и НАТО ответа по гарантиям безопасности, Москве нужен письменный, прямой и понятный ответ.

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