Здравоохранение Кубани перешло в режим повышенной готовности
Краснодар, 19 января, 2022, 14:47 — ИА Регнум. В режим повышенной готовности переведена система здравоохранения Краснодарского края, сообщили 19 января в пресс-службе администрации региона.
По словам Анны Миньковой, волна заболеваемости доходит до регионов через две-три недели после Москвы.
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На данный момент Кубань получила более 4,1 млн доз вакцин, привиты 2 млн 877 человек, ревакцинацию прошли 411 755 жителей. По мнению Миньковой, темпы прививочной кампании в регионе недостаточны для достижения коллективного иммунитета.
Как сообщало ИА REGNUM, 19 января стало известно о регистрации в Краснодарском крае двух случаев заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон».