Краснодар, 19 января, 2022, 14:47 — ИА Регнум. В режим повышенной готовности переведена система здравоохранения Краснодарского края, сообщили 19 января в пресс-службе администрации региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Новый штамм опасен тем, что распространяется молниеносно, и может через две недели накрыть наш регион — пик роста заболеваемости прогнозируют на первую декаду февраля. Первыми на себя примут удар поликлиники и службы скорой помощи. Мы должны к этому подготовить нашу систему здравоохранения, усилить работу наших кол-центров и регистратур. И еще раз обращаюсь к жителям с призывом вакцинироваться», — сказала заместитель губернатора Анна Минькова на совещании.

По словам Анны Миньковой, волна заболеваемости доходит до регионов через две-три недели после Москвы.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» и угроза «удалёнки» — все новости»

На данный момент Кубань получила более 4,1 млн доз вакцин, привиты 2 млн 877 человек, ревакцинацию прошли 411 755 жителей. По мнению Миньковой, темпы прививочной кампании в регионе недостаточны для достижения коллективного иммунитета.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января стало известно о регистрации в Краснодарском крае двух случаев заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон».