Волгоград, 19 января, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Показатели ежедневной заболеваемости COVID-19 увеличились с 14 января почти вдвое в Волгоградской области. Об этом на заседании губернаторского совета по развитию промышленности и ТЭК заявил глава региона Андрей Бочаров.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

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Заседание прошло в формате видеоконференцсвязи, главной темой совещания стало предотвращение распространения COVID-19. Губернатор поручил руководителям промышленных предприятий взять на личный контроль ход вакцинации и своевременной ревакцинации сотрудников компаний и членов их семей. На промплощадках необходимо возобновить работу оперштабов, на постоянной основе обеспечить дезинфекционные и другие противоэпидемические меры, проводить тестирование работников. Власти рекомендуют применять различные гибкие формы занятости сотрудников — максимально перевести работников на дистанционную работу, применять сокращённый рабочий день, вахтовые или посменные механизмы.

«Все перечисленные меры, во-первых, позволят сберечь здоровье и жизни людей, а во-вторых, обеспечить бесперебойную работу промышленного комплекса Волгоградской области, выполнение намеченных производственных программ. Во многом именно ваша грамотная, продуманная, ответственная позиция — позиция промышленного директорского корпуса Волгоградской области — будет влиять на дальнейшее развитие ситуации», — сказал губернатор.

На промышленный сектор Волгоградской области приходятся порядка 32% валового регионального продукта и более чем 45% доходов консолидированного бюджета.