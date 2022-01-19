Москва, 19 января, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Россия не готова бесконечно ждать от США и НАТО ответа по гарантиям безопасности, Москве нужен письменный, прямой и понятный ответ, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков 19 января во время выступления на площадке клуба «Валдай».

Mid.ru Сергей Рябков

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Россия, подчеркнул он, ждёт в письменном виде постатейный разбор проектов, предложенных западным партнёрам. Это сложная и беспрецедентная постановка вопроса, но она обусловлена беспрецедентностью всей текущей ситуации.

«Мы не готовы бесконечно ждать, не готовы погружаться в обычную дипломатическо-бюрократическую кутерьму относительно того, какие форматы оптимальны для этого», — сказал Рябков.

Мяч сейчас однозначно находится на стороне США. Именно напористый, деструктивный курс американцев и их союзников привёл к текущей ситуации. Они нацелены на геополитическое, военное освоение территории, откуда исходит прямая и непосредственная угроза безопасности РФ, добавил он.

Россия рассчитывает на продолжение диалога с США по вопросам, которые Москву интересуют в первую очередь, отметил дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия ожидает по предложениям о гарантиях безопасности «письменных ответов, которые были бы не общего плана, а по каждому пункту».

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